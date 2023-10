Escola SESI faz palestra sobre estudar do jeito certo para alunos do Novo Ensino Médio

Alunos do Novo Ensino Médio da Escola SESI participaram, na última terça-feira, 3 de outubro, de palestra proferida pelo professor mestre Tiago Benedetti, que teve como tema “Manual da Aprendizagem: como estudar do jeito certo”. O evento foi realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC).

Benedetti compartilhou saberes fundamentados na neurociência e em sua experiência pedagógica, orientando os estudantes a entenderem o seu papel e a adotarem estratégias eficazes sobre o ciclo sustentável do estudo, onde a motivação tem papel de destaque para que a aprendizagem se torne significativa, duradoura e eficaz.

De uma forma descontraída, didática e objetiva, o professor destacou que a aprendizagem é um processo que permite a aquisição de um novo conhecimento ou habilidade, que perdura através da memória, gerando possibilidades de diferentes futuros. “Ou seja, baseado no que se aprende, o conhecimento habilita o estudante a usar o que já sabe para aprender algo novo que vai, gradualmente, se acumulando e transformando-se em patrimônio”, ressaltou.

Benedetti também pontuou que, ao criar memórias de longa duração e padrões de comportamentos, a aprendizagem vai modificando a estrutura física do cérebro, tornando-o mais funcional. “Práticas para fixação de um novo conhecimento que incluem a recuperação de informações (escrever ou desenhar o que se ouviu ou leu) e a interrogação elaborativa (ao invés de buscar respostas, fazer perguntas usando o porquê); sequências de estudo práticas e teóricas; leituras ativas para a produção e revisões ativas de manutenção contribuem de forma significativa no processo de aprendizagem”, acrescentou.

O palestrante também argumentou que se soma a isso a definição de plano de estudos devidamente organizado de acordo com os horários de aulas, estabelecendo assim uma rotina de estudos diária, incluindo finais de semana, o que permitirá aos estudantes assimilar de maneira efetiva o conteúdo das aulas e a consolidação de seus conhecimentos. Em paralelo, ele destacou que a prática de atividade física, tomar bastante água e dormir bem também é fundamental, pois é durante o sono que o cérebro consolida as informações.

“A maior parte dos estudantes tem uma relação difícil com a rotina de estudo porque não sabem estudar do jeito certo, porque não compreendem seus próprios mecanismos de aprendizagem. Muitas vezes, o estudante que não sabe estudar acaba desenvolvendo uma relação negativa com a própria educação. Acredito que eventos e formações que promovam esse tipo de conscientização contribuem para uma relação mais positiva entre os alunos e o cotidiano da escola. No Ensino Médio, a maior complexidade dos conhecimentos, das habilidades e das competências exige um engajamento maior do aluno, por isso, aprender a estudar do jeito certo é essencial para tornar essa jornada mais proveitosa”, enfatizou Benedetti.

A coordenadora pedagógica da Escola SESI, Fernanda Nóbrega, elogiou a abordagem do palestrante e o parabenizou por sua apresentação. Já o aluno João Vitor Aguiar, do 3º ano do Novo Ensino Médio, diz que a palestra o ajudou a enxergar os estudos de outra maneira. “Aprendemos a estudar de forma eficaz, além de várias dicas para melhorar nossa jornada de estudante. Foi uma experiência ímpar”, salientou.