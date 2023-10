Jovens reeducandos do Acre serão capacitados em curso de mecânico de bicicleta pelo SENAI

Pedalando Novos Tempos. Este é o nome do projeto lançado nessa segunda-feira, 2, com o objetivo de capacitar jovens do Sistema Socioeducativo do Acre. A iniciativa é realizada por meio de uma parceria entre Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Instituto Socioeducativo (ISE), Ministério Público (MPAC) e SENAI/AC, que irá ofertar curso de mecânico de bicicleta aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

Inicialmente, a capacitação será direcionada a 10 jovens em um curso de 40 horas. O lançamento do projeto teve a presença da presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari; do diretor-regional do SENAI, João César Dotto; do presidente do ISE; Mário Cezar Freitas; da coordenadora da Infância e da Juventude do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro; do procurador de Justiça Carlos Maia e da promotora de Justiça, Vanessa Muniz, do MPAC.

O presidente do ISE, Mário Cezar, afirmou que o SENAI é um grande parceiro da instituição e cursos como esse são essenciais para os jovens. “Fica o nosso agradecimento a todo o Sistema S, inclusive, o SENAI já nos oferece um curso de mecânica automotiva. São qualificações que dão condições aos adolescentes, no momento de desinternação, de buscar um trabalho ou até mesmo empreender. Estamos muito felizes, pois o caminho da socioeducação é a educação formal e profissionalizante”, enfatizou.

Já a presidente do Tribunal de Justiça, Regina Ferrari, incentivou aos jovens que se empenhem no curso e comentou que o Centro Socioeducativo é um lugar de passagem. “Vocês são jovens que porventura entraram em conflito com a lei. Esse é um presente de Deus para que vocês possam sair melhores do que entraram e fazerem um novo começo. Agradeço aos parceiros do projeto, pois é por meio do trabalho que alcançaremos os resultados desejados e proporcionaremos oportunidades reais de transformação de vidas. Creiam no presente, no futuro e alimentem no coração de vocês a esperança por dias melhores”, salientou.

Segundo o diretor-regional do SENAI, João César Dotto, o projeto ainda está iniciando, mas a iniciativa é extremamente promissora. “Os jovens vão aprender uma profissão. Temos certeza de que o resultado será muito positivo e haverá continuidade. Mas só conseguimos fazer isso em parceria, por isso é essencial trabalharmos coletivamente com Tribunal de Justiça, ISE, Ministério Público e demais instituições, que estão de parabéns. Contem conosco e com o nosso empenho em fazer sempre o melhor pela capacitação profissional”, assinalou Dotto.