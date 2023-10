Acre terá laudos e nota técnica sobre morte de peixes no Rio Amônia em 15 dias

Equipes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (SEMA) e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) garantem estar investigando a mortandade de peixes no Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, interior do estado, e afirmaram nesta terça-feira, 3, que deverão emitir laudos e uma nota técnica em cerca de 15 dias.

A equipe de técnicos especialistas em recursos hídricos e fauna, responsáveis pelo monitoramento da qualidade de água no Estado e gestão da fauna silvestre, chegou a Marechal Thaumaturgo por volta do meio-dia desta terça-feira, para averiguar a morte dos peixes anunciada desde na última sexta-feira, 29.

O objetivo da missão, de acordo com a Sema, é mapear a área onde está ocorrendo a mortandade de peixes e periciar a situação na área. “Após a coleta e análise de amostras de água, serão produzidos laudos e uma nota técnica será emitida. A previsão é de que as equipes retornem à capital acreana nesta quarta-feira, 4, e que as análises da água e relatórios fiquem prontas em até 15 dias”, cita o órgão ambiental por meio da assessoria de comunicação.

Por meio da Agência de Notícias do Acre, a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, explicou que o que ocorre no Rio Amônia não é um caso isolado e que outros estados da Amazônia enfrentam a mesma situação.

“Estamos acompanhando a situação e isso já vem sendo debatido na Sala de Crise da Região Norte, da Agência Nacional de Águas (ANA). Encaminhamos a equipe a Marechal Thaumaturgo para que possamos ter dados mais precisos da situação”, afirmou.