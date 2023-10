Para escapar de rival, homem ameaçado faz roubo proposital para ser preso no Acre

Um trágico incidente abalou as famílias acreanas que aproveitavam esse domingo, 1° de outubro, para lazer no Balneário que tem acesso pelo interior do Acre. Cauã Ricardo Nascimento Silva, um jovem de 19 anos, morador do Loteamento Novo Horizonte, em Rio Branco, desfrutava um dia de lazer com familiares e amigos nesse domingo, 1 de outubro, na Cachoeira do Abraão, quando desapareceu nas águas do rio Acre. A cachoeira, situada no km 10 do ramal Linha 7, com acesso no km 34 da AC-10, município de Porto Acre, ficou recentemente conhecido por sua beleza natural, e passou a atrair inúmeras famílias em busca de momentos de diversão e descanso. A tragédia aconteceu quando ele decidiu aventurar-se no meio da cachoeira, onde há forte correnteza. Segundo relatos, ele teria perdido o...