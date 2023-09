Com Forró Boys e atrações locais, segunda noite do Festival da Farinha é sucesso de público

A segunda noite do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul foi um sucesso de público e todos os shows tiveram uma grande participação. Além da Banda Forró Boys, atrações locais, como Garotos do Sótão, DJ Maluco, Fernando Cavalcante e Bruno Barros fizeram o público dançar até a madrugada no Gamelão da Praça Orleir Cameli.

“Viemos eu e mais duas amigas e vamos ficar até o fim, às 3 da manhã”, contou a diarista Suzana Magalhães.

O prefeito Zequinha Lima, o governador Gladson Cameli e várias outras autoridades acompanharam a festa.

Sexta-feira com Vitória Freitas

Nesta sexta-feira, 29, o Festival da Farinha continua, com programação durante o dia e a noite. Às 9 horas, o prefeito Zequinha Lima vai inaugurar o Mercado Popular José Alves de Souza – Zeca Valdomiro. Às 21h30, a cantora Vitória Freitas e Deavele Santos se apresentarão na Praça Orleir Cameli.

Vitória Freitas é natural de Cruzeiro do Sul, faz sucesso no nordeste e voltou para se apresentar no Festival.

Tem início nesta sexta no Festival da Farinha a competição da macaxeira com premiação em dinheiro. Será premiada a maior macaxeira, com prêmio de R$ 1.000, a mais pesada, R$ 500 a melhor farinha, R$ 1.000 o melhor produto derivado da macaxeira, também com premiação de R$ 1.000. Serão premiadas, ainda, as melhores farinhas produzidas de forma mecanizada ou artesanal.

O resultado final será anunciado no sábado (30), como reconhecimento pelos esforços dos empreendedores locais que contribuem para a qualidade dos produtos agrícolas da região.

“A atuação para valorização do produtor não acontece somente durante o Festival da Farinha, mas sim, o ano todo, com maquinários e outros investimentos”, disse o gestor municipal.