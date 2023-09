Secretaria Municipal de Educação muda sede para a Avenida Antônio da Rocha Viana

Representantes da Secretaria de Saúde do Acre dialogaram com funcionários da empresa Red Pontes, cujo, funcionários paralisaram as atividades em hospitais da capital, e mostraram aos manifestantes comprovantes bancários de pagamento à empresa. Os cerca de 160 funcionários à disposição da saúde estadual estão lotados no Pronto-Socorro, UPAs, HOSMAC e INTO, mas nem todos paralisaram as atividades temendo represálias. "Nós liberamos as notas que faltavam, no valor de R$ 419 mil, o Secretário assinou. Não caiu para eles porque quando conseguimos fazer esse pagamento era sexta-feira, 18h, não fez compensação, o boleto pago está aqui. Notificamos a empresa, tomamos todas as medidas cabíveis com Ministério Público, Justiça do Trabalho, para regularizar essa situação, mas não tem mais nada atrasado, o que falta é a empresa pagar", disse o diretor de...