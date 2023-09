Investigação decide apurar qualidade nas marmitas dos presídios; Iapen notifica empresa

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, fez a abertura oficial da Copa da Floresta Hermano Filho 2023, na manhã desta quinta-feira, 14, com o estádio Marreirão lotado. A Copa conta com a participação de 22 equipes no feminino e 116 equipes masculinas. A abertura da Copa da Floresta, que leva o nome do saudoso professor Hermano Filho, o idealizador da competição, contou com a presença do senador Sérgio Petecão, deputada federal Meire Serafim, deputado estadual Gilberto Lira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ivoneide Bernardino, vereador Alípio Gomes e demais parlamentares do município, além dos secretários da Prefeitura, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Hospital João Câncio Fernandes e Aline Costa, representando a família do saudoso professor Hermano. “Fazer a abertura desta Copa que prestigia os desportistas da...