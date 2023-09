Piso de fisioterapeutas gera impacto de quase R$ 2,6 milhões às prefeituras do Acre, diz CNM

Praticamente toda a semana acidentes graves com vítimas fatais ou sequelas acontecem em Rio Branco e em cidades do interior, especialmente Cruzeiro do Sul. Fraturas no crânio, braços e pernas mutilados, cadáveres estirados no asfalto fazem parte da rotina que parece não incomodar muito os cidadãos. Nem mesmo a imprensa: Geralmente a notícia é dada assim: “Mais um acidente que com vítima fatal”, ou, “Mais um tem a perna decepada em acidente de... (pode ser carro ou motocicleta). Não é nenhuma notícia nova, é sempre mais um. No início dos anos dois mil (e lá se vão mais de 20 anos, não é mesmo Fernando Melo) Rio Branco fervilhava com boas perspectivas econômicas, culturais e sociais. Havia, à época, uma grande preocupação com o trânsito, já que a frota crescia...