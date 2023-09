“Para os homens, os melhores sexos são com mulheres gordas, diz Miss Plus Size Acre

Em entrevista ao Programa da Jô – Edição PodCast nesta segunda-feira, 11, a Miss Plus Size Acre Aster 2022, Milena Amorim, criticou a falta de apoio do empresariado acreano que, segundo ela, não contrata influenciadoras obesas e desmistificou impressões populares sobre o sexo da mulher gorda.

De acordo com Milena, a diferença no tratamento de lojistas com as influenciadoras gordas é latente: “vai você tentar ser blogueira gorda, pedir oportunidade em loja e levar vários ‘nãos’. Tem uma loja aqui em Rio Branco que tem muitos looks plus, mas contrata 10 influenciadoras ‘slim’, mas não tem coragem de contratar influenciadora gorda. Isso entristece”.

A Miss também desmitificou assuntos da sexualidade da mulher gorda. Para Milena, o “se sentir sexy” deve vencer primeiro a barreira da vergonha, da autossabotagem. “A nossa mente já tá pensando: a minha preciosa está avantajada de mais? Não sei se homens com quem me relacionei vão assistir a esse podcast, mas eles podem responder isso. Não tenho problema nenhum em fazer relação sexual no claro ou no escuro, já me fantasiei, adoro isso na dinâmica do sexo. Um dos maiores pontos é a lingerie, você se despir na frente de uma pessoa que vai conhecer suas marcas, estrias”, disse Milena Amorim.

Milena nega que a vida sexual da mulher gorda enfrente limitações. “Gente, isso é relato de homens: os melhores sexos são com mulheres gordas, questão de profundidade vaginal, em todos os aspectos. Mas tem homem que nega que gosta de transar com mulher gorda, assim como tem homem que transa com transexuais, homossexuais, tudo no escondido”.

Ainda no bate-papo, Jocely Abreu falaram sobre as criadoras de conteúdo no Acre e ainda sobre uma confusão durante um evento de moda em Rio Branco.

Veja a entrevista completa: