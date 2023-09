Cruzeiro do Sul começa a pagar piso de enfermagem a profissionais do município

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, anunciou nesta segunda-feira, 11, que já está na conta a diferença de maio a agosto, do valor do Piso Nacional a 190 enfermeiros e técnicos em enfermagem que atuam na Atenção Básica do município.

No final deste mês de setembro, pagará o valor total dos novos salários dos profissionais de acordo com o Piso Nacional.

“A gente paga hoje essa diferença de 4 meses e no final de setembro, o valor normal, que ficará fixo nos salários dos enfermeiros e técnicos. Hoje são cerca de R$ 800 mil nas contas deles e que circulam no município”, comemorou o gestor.

Os salários dos enfermeiros passa a ser de R$ 4.318 e dos técnicos R$ 3.022. A secretária de Saúde do município, Valéria Lima, lembrou que o valor se refere ao contrato de 40 horas dos profissionais que atuam na Atenção Básica de Saúde.

“Já tivemos muitos avanços e conquistas, como o pagamento da insalubridade e o ajuste de 40 para 30 horas de trabalho sem reduzir o salário. Agora alcançamos o maior dos sonhos, que era o pagamento do Piso Nacional dessa categoria tão importante”, citou Valéria.

A representante dos enfermeiros, Alcione Daniela Borges, agradeceu ao prefeito pelo pagamento. “Estamos orgulhosos de sair na frente e já estarmos com dinheiro na conta hoje. Os bancos já estão ligando para oferecer empréstimo”, destacou ela.

Falando pelos técnicos em enfermagem, Lúcio Pontes, disse que o Piso, representa respeito. “É respeito por nós e pela população que atendemos e só temos a agradecer ao prefeito Zequinha Lima”, comenta.

Representando a Assembleia Legislativa no anúncio do pagamento do Piso, o primeiro secretário, deputado estadual Nicolau Júnior, afirmou que a medida torna Cruzeiro do Sul referência em avanços.

“Esse pagamento do Piso Nacional para o pessoal da saúde torna Cruzeiro do Sul referência nesta área. Eu ainda não tinha visto isso acontecer no Acre e estão de parabéns o prefeito Zequinha Lima e todos os profissionais, que merecem”, concluiu Nicolau.

Além dos profissionais da saúde, estiveram presentes ainda no anúncio feito pelo prefeito Zequinha Lima, no auditório da Unidade Básica de Saúde (UBS) da 26 de Agosto, vereadores do município.