Motociclista acidentado no Tancredo Neves não precisou amputar a perna

O motociclista Natan de Albuquerque Leite, de 22 anos, que se envolveu em um grave acidente na tarde desta sexta-feira, 8, no cruzamento das ruas Meire Alves com a Alameda Antônio Pessoa Jucá, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco, não precisou amputar a perna esquerda na altura da tíbia e fíbula, graças ao bom trabalho desenvolvido pela equipe Médica do Pronto-Socorro.

A reportagem teve acesso a informações de dentro do Pronto-Socorro que o motociclista teve uma fratura exposta de tíbia e não teve amputação do membro. O Ortopedista Dr. Damião solicitou a presença do Médico Vascular, o Dr. Daniel, que fez a avaliação e informou que Natan não teve ruptura de artéria, não comprometendo a circulação sanguínea do paciente. Na tíbia de Natan foi colocado um fixador externo e que até o momento não há rejeição do organismo que venha comprometer a vascularização.

Entenda o caso

Natan e sua namorada Sindhel dos Santos trafegavam em uma motocicleta modelo Honda CG Fan, de cor vermelha, placa QLY-6C96, na rua Meire Alves e ao tentar cruzar a rua Alameda Antônio Pessoa Jucá colidiu com a motocicleta, modelo Yamaha Factor, de cor Branca, placa QLY-0A54, conduzida por Mateus Viera, que trafegava na rua principal.

Com o impacto Natan teve a perna esquerda amputada na altura da tíbia e fíbula, já Mateus sofreu uma laceração no joelho direito e fratura fechada no punho. A namorada de Natan, Sindhel saiu ilesa durante a colisão.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) uma básica e outra avançada foram acionadas, os Paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Natan e Mateus ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, os dois pacientes deram entrada ao hospital em estado de saúde estável, sem risco de morte, porém, ambos estão com gravidades nas pernas, Natan com uma amputação de membro inferior na perna esquerda e Mateus laceração na altura do joelho e também fratura em punho.