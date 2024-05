Rio Branco é derrotado pelo Trem e se afasta do G-4 na Série D

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na quinta rodada do Grupo 1 da Série D, o Trem recebeu o Rio Branco-AC no Estádio Estadual Milton de Souza Corrêa, no Amapá, e assegurou a vitória por 3 a 1 na noite de segunda-feira, 28.

Aleílson, com dois gols, e Lukinha foram os autores dos gols da equipe da casa, enquanto Filipe Wasconcelos descontou para o time visitante.

Com este triunfo, o terceiro consecutivo na competição, o Trem se mantém na terceira posição da tabela, alcançando dez pontos. Por outro lado, o Estrelão não conseguiu entrar no G-4, permanecendo na quinta colocação, fora da zona de classificação para os playoffs, com cinco pontos.

O Trem volta a campo no próximo sábado contra o Princesa do Solimões, com a partida marcada para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Gilberto Mestrinho. O Rio Branco enfrentará o Porto Velho, também no sábado, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Florestão, em Rio Branco.