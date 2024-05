Cebraspe será banca organizadora do concurso do Tribunal de Contas do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Foi publicado no Diário Eletrônico de Contas e no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 28, o extrato do contrato entre o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), que organizará e executará o concurso público para o quadro de pessoal permanente do Tribunal.

Conforme a portaria que define a Comissão Especial de Organização Acompanhamento e Fiscalização do Concurso, as vagas ofertadas serão para os cargos de Auditor de Controle Externo, Técnico de Controle Externo, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Administrativo e Analista Ministerial.

O detalhamento do concurso, com a especificação dos cargos e o quantitativo de vagas por área ou especialidade, além do cronograma de aplicação das provas, constará no lançamento do edital do certame, que será publicado em meados do mês de junho. A expectativa é que 50 vagas sejam ofertadas.