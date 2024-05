No 1º ano de filha de Silvio Santos, SBT perde receitas e é salvo por aplicações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pelo segundo ano consecutivo, o SBT registrou queda nas suas receitas com publicidade e só foi salvo de um resultado pífio graças aos rendimentos de investimentos financeiros. De acordo com balanço contábil obtido em primeira mão pelo Notícias da TV, em 2023 a terceira maior rede do país arrecadou R$ 1,149 bilhão com anúncios, valor 5% inferior ao ano anterior (R$ 1,209 bilhão).

Com menos dinheiro entrando, o primeiro ano sob o comando de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, foi de aperto. Os gastos com produções e operações caíram de R$ 882 milhões para R$ 832,5 milhões (-5,6%). A emissora gastou menos em 2023 do que em 2021 (R$ 842,6 milhões).

Anúncios

O resultado foi um lucro operacional de apenas R$ 4,3 milhões. Ruim, porém melhor do que no ano anterior, quando o SBT registrou prejuízo operacional de R$ 29 milhões. Lucro operacional é o resultado de todas as receitas menos as despesas, sem contabilizar lucro ou prejuízo com investimentos financeiros e descontar imposto de renda e contribuição social.

Assim como em 2022, o SBT só não teve prejuízo ou um lucro muito baixo graças aos resultados financeiros. A diferença entre o que a emissora ganhou com investimentos e gastou com juros no ano passado foi de R$ 33,124 milhões. Isso foi fundamental para que o lucro de R$ 31,105 milhões fosse alcançado.

Filha mais velha de Silvio Santos com Iris Abravanel, Daniela Beyruti assumiu o cargo de vice-presidente (ela também é chamada de CEO) em abril. O balanço de 2023 ainda não reflete o impacto das mudanças que ela promoveu na grade, com dois novos programas diários e investimento em talentos originários da web (como Virginia Fonseca e Luccas Neto), que só estrearam em 2024.

Crise na TV aberta

Os números do SBT estão em linha com a crise que a TV aberta tem enfrentado há quase uma década. Estagnada, a Globo luta para romper a barreira dos R$ 15 bilhões anuais de receitas com publicidade e streaming. A Record, assim como o SBT, viu suas vendas caírem. Band e RedeTV! não divulgam balanços, mas não estão melhores do que as concorrentes.

A TV aberta vem perdendo dinheiro principalmente para as grandes plataformas digitais (Google e Meta/Facebook). Muita da publicidade da TV migrou para o YouTube e para redes sociais.

A Globo encerrou 2023 com uma receita de R$ 15,1 bilhões, apenas R$ 1,8 milhão a mais do que no ano anterior. Graças a uma política austera de corte de gastos, conseguiu resultados excepcionais: lucro operacional de R$ 586 milhões e lucro líquido de R$ 838,8 milhões.

Depois de um prejuízo de R$ 533 milhões em 2022, a Record deu um plot twist e lucrou R$ 466,5 milhões no ano passado, apesar de também ter tido queda nas vendas de publicidade (de R$ 2,014 bilhões para R$ 1,925 bilhão, uma redução de 4,4%).

O milagre foi conquistado com demissões e com a “terceirização” dos custos de produção de teledramaturgia para a Igreja Universal, que passou a bancar 100% das séries e minisséries bíblicas que a TV do bispo Edir Macedo exibe.