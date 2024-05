Por gravidade, jamais Alan e Duarte apoiariam Bocalom!

Atualmente, nenhum conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) está disposto a se aposentar. No entanto, as discussões nos bastidores para uma das vagas já estão ligadas às eleições de 2026. Essas conversas, entretanto, passam primeiro pela eleição da Mesa Diretora do Legislativo, que será realizada no início de fevereiro de 2025. O processo é crucial, pois a escolha da futura Mesa Diretora influencia diretamente o método de nomeação para o TCE. As manobras políticas estão a todo vapor, antecipando um cenário de disputas acirradas. No mínimo, três nomes estão sendo considerados: a vice-governadora Mailza Assis, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, Pedro Longo, e o deputado Luiz Tchê. Entre os parlamentares na Aleac, é comum a comparação jocosa do cargo de conselheiro a ganhar na mega sena, dadas as vantagens financeiras e benefícios associados, que são vitalícios e...