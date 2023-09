Após confronto de sem-teto, Gladson oferece 25 lotes e garante 200 moradias para 2024

A entrevista da deputada Michele Melo (PDT) ao jornalista Roberto Vaz, no Bar do Vaz, transmitido pelo ac24horas nesta terça-feira, 6, repercutiu nas redes sociais. Citado pela deputada por ter supostamente enviado uma mensagem via WhatsApp afirmando que ela era mentirosa, o secretário-adjunto de governo, Luiz Calixto, rebateu as declarações da ex-líder do governo. Ele confirmou que a chamou de mentirosa, mas explicou o motivo. "Em entrevista ao Bar do Vaz, a deputada estadual Michele Melo me acusou tê-la chamado de mentirosa em mensagem no WhatsApp. Confirmo que é verdade. A parlamentar, no entanto, esqueceu de dizer o que motivou minha reação ao chamá-la de mentirosa. Eis o motivo: no programa Boa Conversa, Michele declarou que vários deputados teriam abandonado um jantar com o governador Gladson Cameli quando viram minha...