Jovem é atropelada ao tentar atravessar a Estrada da Sobral; veja o vídeo

O deputado Manoel Moraes (PP), escolhido para ser o novo líder do governo na Assembleia Legislativa no último final de semana, após a destituição da deputada Michele Melo (PDT) da função, já se encontrou na manhã desta segunda-feira, 4, com o secretário de governo, Alysson Bestene, para alinhar as demandas do Palácio na Aleac. Ele deve ser oficializado nesta terça-feira, 5, como o representante do governo no parlamento. Ao ac24horas, Moraes confirmou o encontro com Bestene e afirmou que a saída de Melo da liderança foi motivado devido as suas posições. O parlamentar revelou que apesar dos posicionamentos de Michele serem legítimos, o governo exige que a base busque ter um lado. "Na reunião com o secretário, notamos que a base estava desarticulada e precisamos unir todos com o mesmo...