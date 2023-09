Empresa de Goiânia vence licitação e terá mais de R$ 1 milhão por km recuperado na BR-317

A empresa Promede Engenharia Ltda venceu a licitação feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e será responsável pela conservação e recuperação da BR-317 no trecho entre Brasiléia e Assis Brasil, ao custo de quase R$ 125 milhões.

Com o fim da disputa licitatória, a empresa, com sede em Goiânia (GO), tem o prazo de 30 dias após a assinatura do contrato para dar início aos trabalhos. Na próxima semana, representantes da empresa devem chegar ao Acre para a assinatura do documento. O trecho de responsabilidade da Promede Engenharia fica entre o quilômetro 292 ao 408. No total, cada quilômetro custará cerca R$ 1.077.586,20 milhão aos cofres públicos.

A publicação com o resultado do pregão eletrônico saiu na edição desta segunda-feira, 4, no Diário Oficial da União.