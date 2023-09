Contrato da SEICT com empresas de arquitetura e engenharia vira alvo do MP

Esta semana, os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, vão ganhar novos Promotores de Justiça. Os promotores substitutos foram empossados no último dia,26 de julho, em Rio Branco, passaram por Curso de Formação e esta semana assumem os postos. Em Cruzeiro do Sul ficarão dois promotores e um atuará em Mâncio Lima, acumulando também Rodrigues Alves. Os três são parte do grupo de 11 promotores de Justiça Substitutos, aprovados no Concurso Público realizado no ano passado pelo Ministério Público do Acre. O certame, executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos - Cebraspe, foi iniciado em janeiro de 2022, com a publicação do edital de abertura, e contou com a participação de 1.015 inscritos. Os...