Enfermeiro é morto a facadas por suposto soldado do Exército em Santa Rosa do Purus

O presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior, reuniram-se neste sábado (2), em Cruzeiro do Sul, com produtores de café do Juruá. O encontro teve como objetivo fortalecer a parceria entre o Legislativo e a Cooperativa de Cafeicultores do Juruá, presidida pelo ex-deputado Jonas Lima. O evento contou com a participação do senador Alan Rick. Luiz Gonzaga destacou o potencial agrícola do Acre e lembrou o papel da Aleac de ser uma ponte entre o governo e o produtor rural em busca de investimentos para o setor do agronegócio. “Chegou a vez do Acre entrar de vez no agronegócio e a produção de café tem um futuro promissor em nosso estado. A Aleac está à disposição para buscar investimentos para melhorar...