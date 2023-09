Alysson confirma Moraes na liderança e manda recado para Michelle: “Se quiser continuar na base vai ter que se alinhar.”

O discurso de ontem da deputada Michelle Melo (PDT), despindo o governo do Gladson, foi duro, claro é incisivo. Passou a mensagem que as suas iniciativas com pautas para resolver problemas que são do governo, não têm encontrado eco no secretariado. Lamentou que pela omissão de secretários, servidores terceirizados estão há meses sem receber, gerando um desgaste desnecessário ao governo do Gladson. Para ela, o governador toma uma direção e os secretários outra. Também se mostrou chocada com a cena do acampamento de famílias despejadas da invasão do Irineu Serra, para as quais foi prometido abrigo, e não foi cumprido pelo governo. Foi incisiva ao afirmar que não vai ficar calada ante erros do governo e de seus secretários, e que não é por ser líder da base governista na...