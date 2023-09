Feirantes têm mercadoria atingida pela chuva no Mercado Elias Mansour

O Instituto Federal do Acre (Ifac) irá lançar na próxima segunda-feira, 4, os editais para cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio referentes ao Processo Seletivo 2024.1. No total, serão ofertadas mais de mil vagas para cursos na capital e no interior do estado. As inscrições deverão ser feitas pela internet, no período de 4 de setembro a 10 de outubro. Os cursos do Ifac são públicos, gratuitos e presenciais. Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são voltados a jovens que estão terminando o fundamental ou aqueles com até 17 anos que já concluíram o ensino fundamental. Para realizar a inscrição nos cursos integrados ao ensino médio será necessário informar as notas/conceitos do 6º ao 8º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no histórico escolar...