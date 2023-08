PL que destina R$ 2 milhões aos clubes de futebol do Acre é aprovado pela Aleac

Apesar de toda a comoção na terça-feira, 29, após o depoimento de uma das moradoras da Terra Prometida, na região do Irineu Serra, em Rio Branco, onde famílias foram retiradas por meio de um cumprimento de reintegração de posse, nada mudou. Mesmo os representantes das cerca de 50 famílias que estão acampados como forma de protesto na entrada da sede da Assembleia Legislativa, terem sido recebidos por deputados estaduais que tentam mediar o conflito, ninguém do governo apareceu no local. Conforme Edson Mendonça, uma das lideranças do movimento, não aconteceu nenhum avanço. “Ficou só na comoção e até agora ninguém do governo apareceu para conversar com a gente”, afirma. Sem a presença do governo, o número de famílias cresceu e pode aumentar ainda mais. “Nossa ideia é trazer o resto...