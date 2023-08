“Projeto de habitação do governo é zero”, diz deputado da base na Aleac

A retirada das famílias da Terra Prometida, na região do Irineu Serra, após desapropriação do local, voltou a repercutir na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na sessão desta terça-feira, 29.

Parte das famílias retiradas do local estão acampadas na frente da sede do Poder Legislativo. Os últimos episódios abriram a discussão sobre a crise na política habitacional no estado. O deputado Afonso Fernandes (PL) apresentou requerimento para que o secretário de habitação do estado, Egleuson Santiago, seja convidado a prestar esclarecimentos sobre as ações na área de habitação. “Quero reiterar aqui o que ouvi do Ministro das Cidades que disse que tem recurso, o que falta é projetos. Precisamos sair dessa inércia e esta casa é o fórum competente para essa discussão”, afirmou Afonso.

Mesmo sendo base do governo na Assembleia Legislativa, Fernandes criticou a falta de gestão na área de habitação. “É preciso que o governo venha dizer aqui qual o projeto para área de habitação, que hoje sei que é zero. Isso não é possível acontecer, diziam que ninguém ia mexer com eles, as pessoas fizeram empréstimos, e hoje estão com dívidas. O governo precisa vir aqui dar explicação, não pode ficar se escondendo, É preciso sentar à mesa para saber se há realmente uma boa vontade do poder executivo em resolver essa situação”, afirmou o parlamentar.