Feijó é o município do Brasil com mais queimadas

Um fenômeno que se repete nos últimos anos, o alto índice de queimadas registrado no município acreano de Feijó se confirma em 2023. Além de ser o campeão de focos de queimadas no estado, Feijó foi o que registrou a maior quantidade de ocorrências detectadas pelo satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) nas 48 horas que antecederam a última atualização da plataforma que disponibiliza os dados.

Foram 73 focos de queimadas registrados no município em dois dias. Considerando o período de 1º de janeiro a 27 de agosto, foram 317 focos, sendo que desse total 281 ocorreram no mês de agosto. Outro dado que chama a atenção é que mais de 50% dos registros de queimadas em 2023 são de apenas três municípios: Feijó 317 (22,9%), Tarauacá 221 (15,9%) e Cruzeiro do Sul 190 (13,75%).

Até o momento, o estado do Acre acumula 1.387 focos de queimadas em 2023, 45% menos que os 2.521 do ano passado. Com relação ao mês de agosto, a redução entre um ano e outro é parecida: cerca de 57%. Foram 2.638 focos em 2022 contra 1.127 deste ano, faltando ainda três dias para o encerramento do mês, que é considerado como um dos mais críticos, junto com setembro, com relação às queimadas e estiagem.