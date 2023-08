Jorge Viana comemora retomada de negócios com a África e diz fórum empresarial foi um sucesso: “faz história”

Cesário Braga, Superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no Acre, esteve durante toda a semana em Brasília, participando do encontro nacional das superintendências do MDA, INCRA e CONAB. Além de sua participação no encontro, o Superintendente aproveitou a oportunidade para levar as demandas da agricultura familiar no Acre ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Durante as discussões, Braga apresentou os desafios específicos do Acre, incluindo questões como regularização fundiária, desenvolvimento de agroindústrias, regularização de passivos ambientais com geração de renda, acesso a crédito e fortalecimento do cooperativismo. Esses temas foram centrais no diálogo com o Ministro Paulo Teixeira e o Presidente Nacional do INCRA, César Aldrighi. Acompanharam Cesário Braga na conversa com o Ministro Paulo Teixeira e o Presidente do INCRA César Aldrighi, o ex-senador...