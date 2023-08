Comitiva de Mâncio Lima faz viagem para fortalecimento das Políticas de Meio Ambiente

Uma comitiva do Município de Mâncio Lima, com membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da gestão Municipal, conduzidas pelo prefeito Isaac Lima e pelo consultor do Sebrae no Acre, Clóvis Consoli, estiveram ontem, 21, em Quilombo, Município da região Oeste de Santa Catarina. O objetivo foi trocar experiências e conhecer melhor a cultura, turismo, indústria e comércio da região.

A viagem de intercâmbio faz parte do Projeto de Fortalecimento das Políticas de Meio Ambiente de Mâncio Lima com financiamento do Ministério da Justiça por meio do Funde de Defesa dos Direitos Difusos.

Com 11 mil habitantes, Quilombo tem investindo no turismo rural e turismo de aventura. A economia do município, assim como da maior parte da região, é baseada na agricultura e na criação de gado, suínos e aves. Há também a existência de cooperativas no município que junto com a agricultura são a base da economia quilombense.

Entre as belezas naturais do município, que se esconde entre colinas e morros, o destaque maior é o Salto Saudades (cataratas de Quilombo), uma sequência de cachoeiras e quedas d’água a cerca de 15 km do centro. Um dos principais atrativos turísticos de Quilombo é o Salto Saudades, um conjunto de sete cascatas que forma uma beleza ímpar em um cenário de muito verde e águas limpas do rio Chapecó. A cidade também conta com um Parque Termal – o Termas de Quilombo, que oferece águas termais sulfurosas com propriedades para tratamentos complementares de saúde, além é claro, do lazer.

Os visitantes puderam conhecer a rota de turismo rural Encantos Rurais de Quilombo, premiada no ano de 2018 pelo Ministério do Turismo como um dos melhores projetos de turismo de base comunitária do país.

O encontro com a comitiva contou com a presença da Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Kauana Vailon, a Secretária de Assistência Social, Marta Maschio e Rildo Beber, que é o concessionário do Centro de Atendimento ao Turista.

De lá a equipe segue para São Lourenço do Oeste para conhecer o modelo de gestão, desenvolvimento e governança.