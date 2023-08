Barbary intercede pela abertura da estrada que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul

Acompanhado do presidente do Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC), André Hassem, o deputado Zezinho Barbary (PP-AC) foi recebido nesta terça-feira, 22, pela coordenadora geral de Licenciamento Ambiental da FUNAI, Júlia de Paiva, para tratar da questão da estrada que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul.

Para avançar rumo a uma solução, a FUNAI solicitou ao IMAC, um Termo de Referência, requerendo o estudo de impacto ambiental dentro do percurso que foi aberto na área indígena, não licenciada.

Em obediência ao requerimento da FUNAI, os engenheiros do IMAC se deslocarão ao local na próxima segunda-feira, 28, para levantamento dos impactos ambientais na área suprimida. Além disso, o DERACRE também está se mobilizando e elaborando o pedido de regularização ambiental, com a apresentação de um projeto de recuperação ambiental da referida área.

“Tenho me empenhado e esforçado, junto às autoridades dos órgãos envolvidos, buscando dentro dos preceitos legais, uma solução para a abertura da estrada que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul, pelo traçado original, o qual foi licenciado pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre” – disse o deputado Zezinho Barbary.

Barbary disse ainda que a estrada que liga as duas cidades acreanas é de extrema importância para a população. “Com esse período de seca e baixo nível dos rios, a navegabilidade no rio Juruá fica comprometida com sérios riscos de desabastecimento de alimentos e deslocamento de pessoas com problemas de saúde. Esperamos em breve chegarmos a um consenso e assim, que seja para aproveitado o restante do período da seca para finalizarem a obra e liberarem a estrada” – complementou.

