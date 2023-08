Material asfáltico começa a ser aplicado na Estrada da Variante em Xapuri

Nesta terça-feira, 22, a prefeitura de Porto Walter divulgou a programação do 8º Festival do Milho, de 20 a 24 de setembro, que contará com show nacional, cavalgada, Festival de Praia e escolha do Rei e Rainha do evento. " Vamos realizar a maior feira de comercialização de derivados do milho do Acre. Durante quatro noites, a Rua Beira Rio e a Concha Acústica, na Praça Imaculada Conceição, receberão a população da cidade e dos municípios vizinhos. Durante o evento estaremos desenvolvendo a economia local, apoiando o homem do campo com diversas oportunidades de negócios, cultura e entretenimento", destacou o prefeito César Andrade. A Festa do milho terá o apoio do Governo do Estado e do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Abrindo o evento,...