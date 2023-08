Marcus Alexandre diz que apoio de Gladson seria bem-vindo: “quem não gostaria?”

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexadre, foi apresentado pela cúpula do MDB na manhã desta terça-feira, 15, em Rio Branco.

Gestor da capital por dois mandatos, Marcus optou pela filiação ao MDB, apesar de ter convites de outros partidos.

A chegada ao MDB, cujo ato de filiação ocorreu na semana passada em Brasília, foi saudada pelo presidente da executiva estadual, o ex-deputado federal Flaviano Melo. “O Marcus proporciona uma energia nova no nosso partido e é com muita satisfação que o apresentamos como o mais novo integrante do MDB”, disse.

Tanízio Sá, deputado estadual, elogiou as gestões de Marcus Alexandre. “É um prazer receber Marcus. Foi um prefeito diferenciado, não bate em ninguém e busca apresentar propostas e já provou que é um bom gestor” afirmou.

Desde dezembro, quando anunciou sua desfiliação do PT, Marcus Alexandre passou a ser disputado pelo MDB e pelo PSD do senador Sérgio Petecão. O ex-prefeito, que busca construir uma grande aliança para as eleições do ano que vem, preferiu não explicar os motivos da escolha pelo partido e disse que espera contar com o apoio de Petecão. “A escolha por um partido é pessoal e intransferível. Tenho grande respeito pelo senador Sérgio Petecão e pelo deputado Eduardo Ribeiro e espero que o PSD esteja junto com a gente”.

Em outra parte da entrevista coletiva, Marcus Alexandre fez questão de afirmar que veio ao MDB para ter vida partidária ativa. “A escolha por um partido demorou alguns meses porque é uma decisão de vida. Agradeço a acolhida dos cabeças brancas e venho para ter uma vida partidária, tanto que já estou participando de convenções municipais” destacou.

Sobre a escolha de seu vice, Marcus relatou que ainda não é momento para a discussão e confidenciou que um eventual apoio do Governador Gladson Cameli seria bem-vindo. “Vamos discutir mais adiante o vice, ainda nem começamos de fato a construir as alianças. Em relação ao Gladson, eu devolvo o questionamento com uma pergunta: quem não gostaria do apoio do governador?”.

Questionado sobre sua relação com o PT, onde ficou por mais de 20 anos, disse que é um ciclo encerrado. “Agora eu sou “mdbista” e desde a minha desfiliacao em dezembro se encerrou um ciclo”, declarou.

Durante a conversa com os jornalistas, ficou claro que Marcus, momentaneamente, vai adotar um tom de cautela nas críticas à gestão do atual prefeito Tião Bocalom. “Avaliação é o povo que vai fazer. Não quero avaliar porque vão dizer que as críticas são porque serei candidato. O que vamos fazer é apresentar, no momento certo, as propostas para resolver os problemas de Rio Branco”, disse Marcus.

O ex-prefeito da capital acreana encerrou o bate-papo com os jornalistas falando sobre o favoritismo de seu nome apontado pelas recentes pesquisas. “Eu encaro com muita humildade. Essa aceitação aumenta a responsabilidade. Fico em poder andar e ser bem recebido em todos os bairros de Rio Branco”, declarou.