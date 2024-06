Endrick curte foto de ex-affair de Neymar e “quebra contrato” com a namorada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Considerado o atleta mais valioso do mundo, o atacante Endrick Felipe, de 17 anos, acabou quebrando o “contrato de namoro” que tem com a estudante de nutrição Gabriely Miranda após reagir a uma postagem sensual de Fernanda Campos, ex-affair do craque Neymar, nas redes sociais.

Uma das brasileiras que mais faturam no OnlyFans atualmente, a modelo postou uma foto em seu Instagram Stories para promover as novidades de suas plataformas +18 e o jogador deixou um emoji de coração na postagem.

“Não tem jeito, todo mundo quer ver o que o ‘menino Ney’ viu, é uma loucura! Não faço de propósito e não provoco, são eles que procuram, estou apenas fazendo o meu trabalho”, despistou Fernanda, que também já foi procurada pelo colombiano James Rodríguez e o craque argentino Lionel Messi.

Endrick e Gabriely fizeram um contrato de relacionamento no início do namoro. De acordo com a jovem de 23 anos, uma das cláusulas do documento diz que os dois “não podem curtir fotos de outras pessoas nas redes sociais”.

“Os namorados de comum acordo estabelecem as condições e termos deste contrato de namoro firmando como registo dos seus compromissos durante o período do seu relacionamento afetivo”, explicou Gabriely, no podcast PodDelas.

Endrick confirmou a existência do contrato e explicou que há uma multa em caso de descumprimento do combinado: “Quem não cumpre com isso, chega no final do mês tem que dar [um presente] o que o outro quer”, contou.

Gabriely ainda não se manifestou sobre a interação de Endrick e Fernanda. Ela agora tem o direito de exigir um presente por conta do descumprimento da “regra de curtidas”.

“Achei uma ótima ideia esse negócio de contrato de namoro. Agora ela tem direito a escolher um presente. No lugar dela eu aproveitaria para pedir algo bem caro (rs)”, completa Fernanda.