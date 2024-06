Feira de Economia Solidária reúne empreendedores no Horto Florestal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O lançamento da 9ª edição da Ecoflores, Feira de Economia Solidária e Popular, ocorreu na manhã desta segunda-feira, 3, com a presença de vários empreendedores no Horto Florestal, em Rio Branco.

A feira será realizada de 5 a 9 de junho de 2024, no Horto Florestal de Rio Branco. O evento funcionará das 8h às 20h, e terá como tema: “Promovendo a sustentabilidade social de todos, através da economia solidária, popular e agricultura familiar”.

Anúncios

Cristiano Lemes e Cleia Souza, responsáveis pelo Dindin Gourmet do Acre, disseram que começaram a confeccionar os produtos após a grande enchente de Rio Branco no ano passado. “Nós saímos de uma alagação e fomos para uma casa cujo aluguel era duas vezes mais caro do que pagávamos. E nós precisávamos manter as contas em dia, então ela começou a fazer os geladinhos. Era uma rua deserta, não tinha muita criança, então tivemos a ideia de divulgar nos grupos do Facebook e, após essa divulgação, começamos a ter muitos pedidos, foi crescendo muito rápido”, declararam.

Os empreendedores contaram que a ideia deu tão certo que, após dois meses, abriram uma empresa. “Com menos de dois meses surgiu a ideia de abrirmos uma loja, uma lojinha, e abrimos. Graças a Deus, fomos só inovando; temos um carrinho para exposição, para festas, casamentos, e tudo mais. Atendemos pelo iFood, delivery, e graças a Deus está sendo um sucesso”, comentaram.

A empreendedora Mayda Saldanha, do Bolos e Tortas, contou que dava aula para vários alunos quando decidiu largar tudo para cuidar da filha que havia adquirido depressão. “Minha filha mais nova teve depressão e eu tive que optar: ou cuidava dos meus 40 alunos ou cuidava da minha filha, e eu optei por cuidar dela. E a gente tem que trabalhar. Foi então que começou a surgir a Maida Bolos e Tortas. Eu já trabalhava com bolos, uma massa que o pessoal já gostava. Me diziam: ‘Por que você não vende?’. Aí minha irmã disse: ‘Vamos lá, vamos trabalhar’. E aí eu comecei a fazer o bolo. Fomos convidadas a trabalhar nas feiras e já tem dois anos que estamos trabalhando”.

Mayda contou que a feira da Ecoflores é de suma importância para os empreendedores. “Para nós, era super importante, porque tem dois anos que tentamos entrar e conseguimos agora. Por ser uma feira de renome, nossa empresa é uma empresa familiar. Estou um pouco ansiosa, mas está tudo certo, tudo tranquilo agora. Vamos trabalhar; teremos disposição de bolos caseiros, fatiados, brigadeiros e copos da felicidade. Temos um leque de produtos que vamos oferecer na feira”, explicou.

A feira contará com a participação de 150 expositores do Brasil, Peru e Bolívia, representando uma variedade de segmentos sociais, incluindo associações e cooperativas de agricultura familiar, artesanato, jardinagem, alimentação, economia criativa, artistas plásticos, bazares, movelaria, cerâmica e brinquedos.

VEJA AS FOTOS DE JARDY LOPES: