Cantora gospel faz Eliana chorar com ‘profecia’ sobre saída do SBT

Eliana Michaelichen se emocionou bastante com um depoimento de Fernanda Brum durante o seu programa neste domingo (2). A cantora falou rapidamente sobre a saída da apresentadora do SBT, afirmando que vai dar o passo certo se “escolher andar com Deus”.

A confeiteira Vivi Cake, que produz os objetivos utilizados no É Doce ou Não É, foi a primeira a falar sobre a despedida da comunicadora. “Hoje eu me despeço, é o último quadro. Agradeço muito todo respeito que você e a sua equipe tiveram comigo. Vão sempre estar no meu coração”, declarou.

“Eu sei que esse mês vai ser um mês de despedida, e você sempre vai estar no meu coração”, respondeu Eliana, que vai deixar a emissora de Silvio Santos no final de junho.

“Mas é muito importante agradecer para que todas as pessoas saibam que você e sua equipe sempre respeitaram todas as pessoas e todas as histórias que passam por aqui. A gente tem mesmo de agradecer”, completou Vivi.

Emocionada, Fernanda também deu um depoimento sobre sua relação com Eliana, que a recebe com frequência em seus programas.

“Eliana, querida, eu tenho tanta história com você aqui. Abriu a minha vida para o Brasil, fez tantas homenagens para mim. É um dia especial, então quero dizer que, assim como Abraão escolheu sair da terra dele para ir para uma terra desconhecida”, iniciou ela, concluindo o seu pensamento:

Para onde a gente escolhe andar, seja na família, em casa ou em todas as áreas da nossa vida: se a gente andar com Deus, damos o passo certo. Por isso, quero agradecer porque sempre fui respeitada, nunca saí daqui com o coração triste.

Em seguida, Fernanda deu um abraço em Eliana, que a agradeceu pelas palavras de apoio neste momento de transição de carreira.

Eliana vai para a Globo?

Eliana sempre negou qualquer negociação com a Globo, mas está na mira da líder de audiência para eventualmente assumir as manhãs com a aposentadoria de Ana Maria Braga. A apresentadora do Mais Você, no entanto, ainda não tem planos de deixar a televisão.

A comunicadora já explicou que decidiu encerrar o seu contrato com o SBT e que vai deixar a rede de Silvio Santos com as portas abertas.

Como o Notícias da TV havia adiantado, o plano da Globo é colocar Eliana no Saia Justa, do canal pago GNT. O interesse aumentou exponencialmente após ela ter participado do Criança Esperança.