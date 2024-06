107 casais se unem no Projeto Cidadão de Epitaciolândia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A celebração do casamento coletivo, no último sábado, 1º de junho, encerrou as ações promovidas pelo Projeto Cidadão ao longo de dois dias de atendimentos no município de Epitaciolândia, quando 107 casais decidiram oficializar sua união.

A coordenadora do projeto, desembargadora Eva Evangelista, prestigiou a cerimônia, que contou com a parceria da prefeitura e do cartório do município, por meio da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Acre (Anoreg-AC).

A juíza de direito Bruna Perazzo foi a responsável por conduzir a celebração e oficializar o matrimônio entre os casais.

Entre os casais que celebraram o amor e a união, o mais experiente foi Maria Geraldina da Silva Oliveira, 74 anos, e João Batista de Lima, 79 anos. Após 32 anos de convivência e a formação de uma família com seis filhos e 12 netos, o casal decidiu finalmente oficializar sua relação.

“Vimos que necessitava. Ajustar a lei à nossa vida. Ter tudo arrumadinho”, compartilhou Maria, enfatizando a importância do momento e a gratidão pelo projeto, do qual tomaram conhecimento através da igreja.

Representando a juventude, Cailane Maia Mendes, 16 anos, e Alisson Silva de Souza, 21 anos, também selaram sua união durante o casamento coletivo. Após dois anos e cinco meses de namoro, o casal decidiu dar um passo significativo em sua relação.

Cailane compartilhou que desde o início do namoro ambos sonhavam com o casamento, e ao saberem do projeto, sentiram que era o momento certo para oficializar a união.

A desembargadora Eva Evangelista falou da missão do Projeto Cidadão que representa a atuação do Judiciário acreano em não apenas garantir a justiça, mas o olhar atento e sensível ao social, promovendo inclusão e cidadania.

“Precisamos avançar sempre na promoção da igualdade para nossas comunidades, e da dignidade sobre todos aqueles que almejam construir um futuro melhor”.

Também participaram do evento o promotor de Justiça, Rafael Maciel, o defensor público, Pedro Veloso, o tabelião substituto do Cartório Aquino, de Epitaciolândia, Luiz Junior. A cerimônia teve a participação especial do Coral do CRAS.

Com informações do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).