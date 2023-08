Carnes: pesquisa da Ufac mostra variação de 4,76% na fraldinha a 33,93% no preço do fígado em Rio Branco

Publicada na edição desta terça-feira (15) a portaria 11.633, da Vice-Presidência da República, autoriza a nomeação de candidatos aprovados e não classificados dentro do quantitativo de vagas originalmente previsto no concurso público para quadro de pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). São 257 vagas no total, sendo 24 de Analista Administrativo, 100 de Analista Ambiental e 133 de Técnico Ambiental. A portaria diz que ao presidente do Ibama cabe verificar previamente as condições para a nomeação dos candidatos a que se refere a portaria, e editar os atos necessários ao cumprimento do disposto na medida assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, as ministras Esther Dweck e Marina Silva.