Humaitá tenta primeira vitória na Série D nesta segunda, em Macapá

O confronto entre Trem e Humaitá, nesta segunda-feira, 20, fecha a quarta rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida acontece no estádio Zerão em Macapá, capital do Amapá, às 18h15.

O Tourão de Porto Acre ainda não venceu na competição. Com derrotas em todos os três jogos, o representante acreano ainda não somou pontos e é o lanterna do grupo. Se conseguir vencer fora de casa, o Humaitá volta à briga por uma vaga a próxima fase.

Rio Branco apenas empata no sábado

O Rio Branco, outro representante do estado no Brasileirão da Série D, voltou a decepcionar sua torcida. No último sábado, 18, jogando em casa contra o São Raimundo de Roraima, o Estrelão apenas empatou. Se tivesse vencido, estaria entre os quatro que se classificam à próxima fase.

Veja a classificação do Grupo A1:

Manauara – 12 pt

Porto Velho – 9 pt

Princesa do Solimões – 5 pt

Manaus – 5 pt

Rio Branco – 4 pt

Trem – 4 pt

São Raimundo – 1 pt

Humaitá – 0 pt