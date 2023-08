Alan confirma candidatura de Ulysses Araújo para a prefeitura 

Hoje, em Brasília, deverá ser fechada de forma oficial a candidatura do deputado federal Ulysses Araújo (UB) a prefeito de Rio Branco. A confirmação ao BLOG veio do presidente do União Brasil, senador Alan Rick, para quem, um partido que tem três deputados federais e dois senadores, não pode ficar fora da disputa de uma prefeitura da capital. No mesmo projeto, numa aliança, estão o senador Márcio Bittar (UB) e o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS). Alan diz ver muito potencial numa candidatura do Ulysses à PMRB. “Deu para sentir isso em nossas andanças na EXPOACRE, além de que ele tem um perfil de gestor”, enfatizou Alan.

CLODOALDO E ADONIS SÃO NOMES PARA PREFEITURA DE CZS

A prefeitura de Cruzeiro do Sul também está no foco do grupo formado pelo União Brasil, REPUBLICANOS e PL. “Vamos colocar nossos nomes nas pesquisas. O Sargento Adonis, sem estrutura, teve 10 mil votos em Cruzeiro do Sul e o deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) foi o mais votado para a Assembléia no município”, justificou o senador Alan Rick (UB).

BASE PARA 2026

O foco principal da aliança formada entre União Brasil, PL e REPUBLICANOS, é eleger em 2024 o maior número de prefeitos, e formar uma base para a disputa do governo em 2026.

CABEÇAS BRANCAS NO COMANDO

O grupo dos cabeças brancas vai continuar no comando do MDB. O presidente Flaviano Melo será mantido no cargo na próxima eleição da executiva regional, por decisão do partido; enquanto na presidência do diretório municipal ficará o ex-deputado Chagas Romão.

NOME MAIS DESEJADO

Pela expressiva votação em Rio Branco – 32 mil votos na última eleição – o nome considerado ideal dentro do MDB para ser o vice na chapa do Marcus Alexandre (MDB) – é o do ex-deputado Jenilson Leite (PSB).

CEDO PARA DECIDIR

Na última conversa que tive com o Jenilson Leite (PSB) me foi dito que, essa é uma decisão que somente será tomada no próximo ano. E que não abriu até aqui nenhuma discussão sobre essa possibilidade. Até o momento o PSB não se posicionou sobre o assunto.

CHAPA ATRATIVA

Na visão do presidente do MDB, Flaviano Melo, o fato do partido ter um candidato competitivo a prefeito, como o Marcus Alexandre, pode facilitar ao MDB formar uma chapa forte de candidatos a vereador na capital.

O CARISMA SUPERA TUDO

O governo do Gladson não tem uma obra que possa ser chamada de marcante. Mas quando o seu nome é pesquisado, aparece com alto índice de aprovação. O seu carisma, a empatia com a população, supera a falta de grandes obras na sua gestão.

NÃO FIQUE ENTUSIASMADO

Mas nenhum candidato a prefeito que sonha com o seu apoio, espere que ele consiga transferir votos para suas candidaturas, porque os votos do Gladson são pessoais. E se há algo que não se transfere, é o carisma e a simpatia.

ESTADO DESAFIADO

O governo do estado não tem outra coisa a fazer a não ser cumprir as ordens judiciais de despejo de duas invasões em dois bairros da capital. Ordem judicial é para ser cumprida, ou o estado pode ser enquadrado em prevaricação.

NADA TERIA ACONTECIDO

Quando o primeiro barraco foi levantado, se o estado tivesse agido, porque as áreas em questão são públicas, não estaria ocorrendo o impasse nas desocupações.

VICE É COMPOSIÇÃO

Se existe um posto que deve ser discutido somente na última etapa de debate de uma candidatura a prefeito,

é o de vice. Por um motivo: a escolha do vice é fruto de uma composição entre os partidos aliados.

NOMES GARANTIDOS

Com a confirmação da candidatura do deputado federal Ulysses Araújo (UB), agora são três as candidaturas confirmadas à PMRB: Tião Bocalom, Marcus Alexandre e a do Ulysses.

NÃO VAI ANTECIPAR

O deputado federal Alan Rick (UB) tem falado que não vai antecipar o debate sobre a eleição para o governo, e que vai focar na sua ação no Senado, onde preside a Comissão de Agricultura.

SITUAÇÃO DIFERENTE

O PP não terá mais a unidade que teve em Cruzeiro do Sul, quando 11 partidos se juntaram para apoiar a candidatura do atual prefeito Zequinha. Na eleição do próximo a aliança do União Brasil – PL – REPUBLICANOS, caminham para ter uma candidatura própria.

DERROTAR O CAMILO

O PSD não decidiu que candidato a prefeito vai apoiar em Plácido de Castro. Mas já decidiu quem não apoiará: o prefeito Camilo, que era do PSD, e não apoiou o senador Petecão (PSD) ao governo.

PESO DECISIVO NAS ALIANÇAS

As pesquisas eleitorais que vão acontecer no próximo ano podem não decidir a eleição, mas serão decisivas para definir as alianças partidárias.

PONTO IMPORTANTE

Um ponto que muita gente não observa em uma pesquisa é a rejeição de um candidato. Quando a rejeição é muito alta, é difícil reverter numa campanha, porque cria um teto que impede o candidato de crescer.

FRASE MARCANTE

“A quem sabe esperar, o tempo abre as portas”. Ditado chinês.