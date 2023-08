Pai relata trajetória da família no curso de Odontologia da Uninorte

Neste domingo (13) é comemorado o Dia dos Pais. Uma data comemorativa importante e especial que homenageia, todos os anos, a figura paterna na vida familiar. A união de José Augusto com suas filhas Brena, Bruna e Aimee é bastante forte. Os laços de amor entre pai e filhas levou a escolha de seguir na mesma área de atuação, a Odontologia. Todos os quatro escolheram o Centro Universitário Uninorte para cursar o ensino superior.

“Foi um grande desafio começar uma faculdade com 48 anos e terminar 53 anos. A família é a base de tudo, tenho 9 filhos, somos uma família bem aventurada. Eu e minha esposa decidimos, quando casamos, ter muitos filhos, os filhos são benção, herança, é o meu maior patrimônio. No processo da minha formação, a família foi a base de apoio mais sólida que tive”, começa José Augusto ao falar sobre a importância que teve o apoio familiar.

José Augusto se formou em Odontologia no mês de julho deste ano. Segundo ele, o propósito em ter entrado na faculdade foi de aprender e dar o seu melhor mesmo com as dificuldades do dia a dia. Ele conta, ainda, que nesse período, aconteceram coisas excelentes durante o seu processo de formação, além do conhecimento adquirido, que era o objetivo principal.

“Construí bons relacionamentos com colegas de formação, professores, funcionários e coordenação do curso de Odontologia. Quantas idas aos laboratórios para aulas práticas, e atendimentos na clínica odontológica, durante longos dias, tardes e noites. Não posso esquecer jamais dos meus excelentes colegas de turma, tínhamos no coração e na mente a vontade de querer proporcionar aos nossos pacientes um atendimento de qualidade e os mais belos e sinceros sorrisos, e, assim, fizemos durante esses cinco anos de graduação”, comenta.

A turma de José Augusto, como ele afirma, era pequena, mas empenhada, corajosa, participativa, criativa e decidida. Ele descreve com carinho sobre os colegas e esse período essencial para a sua formação profissional.

“Uma turma que direciona muitos olhares e elogios. Que sempre está disposta a dar o seu melhor, apesar de suas diferenças. Mas entusiasmada para trilhar uma jornada longa e extraordinária. Esta turma, certamente, não se apaixonou por uma matéria específica, porque todas foram excelentes. Nos apaixonamos, de verdade, pela Odontologia”, fala sobre carinho desenvolvido pela área.

A familiaridade com a área começou com as filhas gêmeas de José Augusto. Brena e Bruna Barros se formaram, em 2021, em Odontologia na Uninorte. Para Brena, o seu processo de formação foi de muita dedicação. Assim como seu pai, ela ressalta a importância do apoio familiar para sua trajetória.

“O processo de minha formação em Odontologia foi de grande esforço, dedicação e trabalho. O apoio da minha família foi de extrema importância. E claro, sou grata aos meus pais que foram e são os meus maiores incentivadores e exemplos de vida”, destaca.

Já Bruna também aponta a dedicação, ao conciliar a faculdade e o estágio, para se formar em Odontologia. Assim como seu pai e irmã, o apoio da família também foi fundamental. Além disso, segundo ela, formar junto com a sua irmã, e ter esse laço familiar fortalecido na área, traz um sentimento de união, de compartilhamento de saberes e de apoio mútuo.

“O laço familiar se fortaleceu, pois estávamos unidos e compartilhando as mesmas experiências. Nós estamos construindo algumas ideias, cada um de nós focando em nossas áreas de especialização, para nos tornarmos profissionais ainda melhores para decidirmos os próximos passos”, fala sobre os futuros caminhos profissionais.

O sentimento de união ao formar juntas, e estar na mesma área, também é compartilhado por Brena e José Augusto. Para Brena, alegria e gratidão descrevem tal fato. Além de ter orgulho, ao ver as conquistas de cada etapa da vida do pai e das irmãs. José Augusto fala, também, da alegria de esposa e filhos serem formados nas mais variadas áreas. Todos pela Uninorte.

“Eu tenho dito que somos Uninorte. Minha esposa, Rubia Barros e meu filho Gabriel Augusto, ambos são formados em Direito. Minha filha Emanuela Barros, formada em Arquitetura. As gêmeas Bruna Barros e Brena Barros, formadas em Odontologia. Eu decidi ser também cirurgião-dentista, e, temos a Aimme Beatriz que está no sexto período de Odontologia. Meus filhos sempre dizem que se orgulham do pai que tem. Minha casa é um lugar de vida e paz. O sentimento é de um desejo realizado”, ressalta.

Outra filha de José Augusto que decidiu trilhar o caminho da Odontologia foi Aimee Beatriz. Atualmente, ela está no sexto período do curso e, para ela, seu pai e irmãs são as suas primeiras inspirações de vida.

“Principalmente meu pai. Serei eternamente grata por todo ensinamento que me tem dado. E acredito que a nossa parceria tem sido recíproca. Sabemos que toda jornada tem seus altos e baixos e, principalmente, poder contar com uma mão amiga nesse processo é ainda mais gratificante. E seguimos assim, sempre que um precisa o outro está lá, ajudando e acolhendo, até mesmo com conselhos e palavras que fortalecem e dão forças para seguir. Sem dúvidas, isso fortalece ainda mais o nosso laço familiar”, relata.

Aimee conta, também, que os planos profissionais da família, assim que ela se formar, também incluem a possibilidade de abrirem uma clínica odontológica com parcerias familiares. Cada um trabalhando na área que mais gosta e que, obviamente, é especializado.

“Porém, nesse primeiro instante a busca tem sido, primeiramente, as especializações. Buscar e investir para nos qualificarmos, ainda mais, na área de atuação de cirurgião-dentista”, pontua.

Para os quatro, a Uninorte teve um papel essencial na trajetória deles. Segundo Brena, a instituição contribuiu de maneira positiva no aprendizado e crescimento profissional, através dos colaboradores, professores e coordenadoras. Já Bruna reforça a importância da instituição durante esta etapa da sua vida.

“A Uninorte foi muito importante nesse processo. Nossos professores sempre foram muito capacitados e dispostos a nos ajudar, nos trazendo mais segurança e confiança para concluirmos essa etapa de nossas vidas”, comenta.

De acordo com Aimee, que ainda está no início de sua trajetória profissional, a Uninorte continua contribuindo de forma positiva na formação de futuros profissionais. Para ela, o sentimento é de felicidade e orgulho.

“Primeiro que, poder passar por onde aqueles que eu mais amo passaram, para mim é uma felicidade imensa. E poder levar o nome de uma instituição tão grande e bem nomeada é um orgulho também. Desconheço uma estrutura igual a da Uninorte. Com lindos e excelentes laboratórios, auditórios, sala de informática e educação com excelentes profissionais”, destaca.

Para José Augusto, os cinco anos de curso foram de ensinamentos e aprendizados. Com os desafios diários em aprender coisas novas.

“A Uninorte representa o ensino, o ensino é transformador. Sempre tenho dito que a Uninorte tem o melhor curso e clínica de odontologia do Acre. Sou grato aos nossos mestres, coordenadora do curso e a todos os profissionais desta instituição de ensino, que desde o início da nossa trajetória desempenharam sua função com muita dedicação e que tocaram os nossos corações com muito amor”, conta.

José Augusto sempre destaca e fala com carinho sobre a importância da família em sua vida. Ele relata que, toda semana, a família se reúne para conversarem e aproveitarem um momento especial juntos.

“Aconselhamento, orientação, boa decisão e muito amor são as bases para vencer e viver uma vida em paz. Sempre digo que nossos ideais e ética estejam acima de qualquer outro valor, ou seja, o propósito maior que a proposta. Que tenhamos a ambição de trilhar caminhos cada vez mais altos, mas que não nos esqueçamos da luta que travamos para chegar até esse momento. Posso dizer que sou um pai feliz com os filhos que tenho”, finaliza.