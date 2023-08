Expoacre Juruá 2023 será lançada neste sábado em Cruzeiro do Sul

A maior feira de agronegócios do Vale do Juruá será lançada neste sábado, 12. A grande novidade no que diz respeito à infraestrutura será a área de show que foi pavimentada pela equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). “Agora essa área ficará definitiva para atender à população. Todos os recursos públicos foram aplicados para isso”, afirma o gerente da Macrorregional II da autarquia em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza.

Após o trabalho asfáltico desenvolvido, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) de Cruzeiro do Sul, será a responsável pelas obras de manutenção e serviços de infraestrutura do parque. Segundo a arquiteta e urbanista Soraia Andrade a partir de agora será realizada a parte civil e elétrica do parque de exposições, através das licitações realizadas, pela primeira vez, no Juruá.

“Tivemos dois lotes e agora iniciaremos de fato as obras, fazendo todos os trabalhos de planejamento com as secretarias, para que tenhamos sucesso no evento”, disse.

Luciano Oliveira, da equipe de organização da feira, explica que foi feita visita técnica com o objetivo de acompanhar a realização da parte de infraestrutura para que a organização junto às secretarias possa iniciar. “Agora estaremos entrando em contato com as empresas que ganharam os contratos, para darmos continuidade à organização”, destaca.

Toda a programação da Expoacre Juruá 2023 será divulgada na festa de lançamento no próximo sábado, na Arena do Juruá.