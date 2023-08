Tadeu Hassem reúne CRC/AC e deputado federal Duarte em prol de curso da Ufac

Um dos compromissos do deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos-AC) é o apoio ao curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Acre (Ufac), compromisso firmado em encontro com a reitora da universidade Guida Aquino, em agenda institucional realizada durante o recesso parlamentar de julho.

Tadeu, que é contador público e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Acre (COF/Aleac), realizou conversas com setores envolvidos depois da reunião institucional e, nesta quarta-feira (9), reuniu em seu gabinete o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC/AC) e o deputado federal Roberto Duarte (Republicanos-AC).

Durante a agenda, Tadeu explicou que o curso foi criado recentemente. Antes de sua criação, era ofertado unicamente em instituições particulares; sendo, desta forma, dificultado o acesso às famílias carentes.

“Se o filho, se a filha, de uma família pobre, quer ser contador ou contadora, a eles devem ser garantidos esse direito. É meu papel como parlamentar lutar por isso, é uma questão de honra, por essas famílias e pela profissão que amo. Infelizmente, um deputado estadual não possui alcance em Brasília, e para essa missão, conto com meu presidente e deputado federal”, afirma Tadeu.

Duarte aceitou o desafio: “Nós vamos buscar, juntos, formas de garantir os investimentos necessários à manutenção do curso”. Wellington comemorou a reunião, que celebra o início de uma parceria em prol do crescimento da categoria: “Nós temos a alegria de ter um contador como deputado estadual. Agora, com o apoio de um deputado na esfera federal, nossa categoria fica mais forte”.