Idoso acusado de estuprar adolescente será ouvido pela polícia

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) resolveu reprovar as contas do exercício financeiro de 2019 das contas públicas do ex-prefeito do município de Jordão, Elson Farias, após uma série de irregularidades. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta segunda-feira, 7. Segundo o conselheiro-relator do processo, Valmir Ribeiro, as contas de governo da Prefeitura Municipal do Jordão, foram consideradas irregulares com base nas seguintes falhas: déficit de execução orçamentária no valor de R$ 2.818.646,79, em infringência à Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000, alta de arrecadação da receita própria de IPTU, no exercício de 2019, e ausência da respectiva inscrição de dívida ativa do IPTU, em desrespeito ao art. 11 da Lei nº Complementar nº 101/2000, divergência no saldo para o exercício seguinte...