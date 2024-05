Ataque em hamburgueria deixa 10 pessoas feridas a bala em Porto Velho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma ação rápida da PM resultou na prisão de quatro homens e apreensão de várias armas após um ataque a tiros, ocorrido em uma hamburgueria localizada na rua 6, do residencial Morar Melhor, na zona sul de Porto Velho, na noite desta terça-feira (30).

Imagens de câmeras de segurança registraram quando vários criminosos armados, saíram de um matagal, depois invadiram o estabelecimento comercial, fazendo vários disparos em direção aos clientes e em seguida fugiram.

Anúncios

Dez pessoas baleadas foram socorridas em carros particulares para a UPA sul, depois transferidas pelo Samu ao Hospital João Paulo II.

Durante as buscas, a PM abordou um carro de aplicativo modelo Gol nos fundos do condomínio popular, onde além do motorista estavam outros quatro suspeitos. Na revista os policiais encontraram quatro pistolas com vários carregadores e munições.

O bando suspeito de participação no ataque foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes com as armas apreendidas. O motorista de aplicativo foi conduzido como testemunha.

Veja o vídeo: