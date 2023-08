Briga generalizada é registrada na penúltima noite de Expoacre

Neste sábado, 5, no salão de games da Expoacre foram realizados campeonatos de Xadrez e de Jogos de Pessoas com Deficiência Visual. "A Associação de Jogadores se Xadrez nos procurou e achamos esse espaço bem adequado. O Xadrez é um jogo de raciocínio lógico ótimo", avalia o secretário de Estado de Indústria do secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT, Assurbanípal Mesquita. Ele diz que o espaço game estimula os jovens a conhecerem o mundo da tecnologia. "Esse mundo da tecnologia paga bons salários, mas requer conhecimento", avalia ele. Do campeonato de jogos de Deficientes Visuais participaram 6 alunos cegos do Centro de Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual da secretaria de Educação. A educadora Maria do Socorro diz que a Expoacre é um lugar...