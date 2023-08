ac24horas e o Ecos da Notícia transmitem a grande final do Rodeio da Expoacre; assista

A segunda entrevistada do último Bar do Vaz Especial da Expoacre 2023, neste domingo, 6, foi a gerente do Programa Assistência do Sesc, Marizete Melo. Ela destacou, essencialmente, a importância do trabalho voltado para a autonomia e o protagonismo da pessoa idosa, e o que está sendo realizado na feira deste ano. De acordo com Marizete, o Sesc desenvolve em âmbito nacional o programa Trabalho Social com Idosos, cujo maior objetivo é desenvolver ações centradas no interesse das pessoas idosas, promovendo a socialização, promovendo a autoestima e tirando o idoso do isolamento social. “O que nós mostramos aqui na Expoacre são algumas das atividades. Nós tivemos duas apresentações do coral, que foi fantástico, onde a gente trabalha com os idosos referente à inclusão social, a socialização através da música, e...