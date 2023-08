Novenário de Nossa Senhora da Glória começa neste sábado em Cruzeiro do Sul com expectativa de 500 jovens na Romaria

Será aberto neste sábado, 5, o 105° Novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul, com a Romaria da Juventude, que deverá reunir cerca de 500 jovens. A caminhada será realizada da Rotatória de Rodrigues Alves até a Catedral, no Centro da cidade, em um total de 11 quilômetros.

A previsão é de que a Romaria saia da Rotatória, pela Estrada da Variante, a partir das 15:30 horas. “O tema do Novenário deste ano é Uma Jovem chamada Maria, então vamos louvar Maria nesta caminhada. Haverá hidratação com frutas e água e o Samu também vai estar acompanhando a caminhada, caso haja necessidade,” relata a coordenadora do Novenário, Lizane Negreiros.

Na chegada na Catedral, será celebrada a Missa e serão hasteados os Pavilhões. Depois estará liberada a venda de alimentos, artesanato e outros itens.

Empreendedores

Já estão prontas para serem entregues as 16 horas desta sexta-feira, 4, as barracas que vão abrigar 52 empreendedores do Novenário de Nossa Senhora da Glória.

A estrutura já está montada em frente à Catedral.

No domingo, 6, haverá a final do Festival da Canção no Coreto da Praça Orleir Cameli, com músicas autorais em louvor a Maria.

No dia 15 de agosto, no intervalo do show do Padre João Carlos, será feita a Rifa de uma moto doada, do próprio bolso, pelo governador Gladson Cameli. A rifa, no valor de R$ 10, poderá ser adquirida em uma barraca na frente do Coreto e na secretaria da Diocese.

“Convidamos católicos e não católicos a participarem do Novenário”, convida o bispo Dom Flávio Giovanele.