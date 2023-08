Duarte garante R$ 3,5 milhões para melhoria de malha viária em Rio Branco e Porto Acre

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo foi destaque nacional no "Transformar Juntos 2023", evento promovido pelo Sebrae, em Brasília, pela aquisição de merenda escolar das escolas indígenas do município 100% das aldeias. Conforme levantamento da organização do evento, a prefeitura de Marechal Thaumaturgo é a único do país que compra a merenda escolar indígena na sua totalidade diretamente das aldeias localizadas no município. O processo de aquisição de alimentos diretamente dos produtores indígenas iniciou em 2021, durante o período de pandemia. Na época, o atual gestor, Valdelio Furtado, era o vice-prefeito do município. Após assumir a titularidade do executivo e com a flexibilização da legislação para a manutenção das aquisições, o gestor determinou a ampliação das compras dos produtores. Cerca de 23 produtores participaram do programa. Os alimentos fornecidos atenderam a...