Saúde mental: Mapa mostra onde encontrar apoio no Acre

No Acre há pelo menos 30 iniciativas públicas e particulares em favor da saúde mental da população. Elas estão concentradas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, mas há outras ações, como em Brasiléia, no Hospital de Clínicas Raimundo Chaar.

No Mapa da Saúde Mental o interessado pode encontrar serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo território nacional, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos ou voluntários realizados por ONGs, instituições filantrópicas, clínicas escola, entre outros.

Dedicados à saúde da mulher, i Mapa da Saúde Mental mostra oito unidades no Acre com atendimento psicológico, apoio jurídico e assistência social. Há oferecimento de cursos para mulheres voltados para inserção no mercado de trabalho, como na Casa Rosa Mulher, uma das mais tradicionais organizações públicas dedicadas à questão de gênero em Rio Branco.

Para a diversidade de gênero, o Acre conta, segundo o Mapa com uma unidade – o Centro de Referência LGBT do Acre, baseado na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

O Instituto Vita Alere criou o Mapa Saúde Mental para facilitar o acesso a serviços de cuidado emocional, psicológico e psiquiátrico. Ele cobre todo o Brasil e indica locais dedicados à saúde mental que oferecem atendimento online ou presencial, sempre de forma gratuita ou a preços acessíveis.

Acesse e saiba mais https://mapasaudemental.com.br/sobre-nos/