Policiais são atropelados durante tentativa de abordagem a motorista de BMW embriagado

No segundo bloco do Bar do Vaz Especial Expoacre 2023, neste domingo, 30, o chefe-geral da Embrapa Acre, Bruno Pena, falou sobre as novidades tecnológicas que a instituição tem trazido para o Estado. Com um estande localizado no espaço Fazendinha, são disponibilizados para a população na feira, os materiais e informativos sobre as ações da entidade, como, por exemplo, o uso de drones aplicados nas áreas de manejo florestal. “É muito interessante essa tecnologia, que com o uso de drones, podemos mapear toda a floresta e identificar automaticamente as espécies de interesse de estudo”, declarou. Além disso, ele destaca que possuem uma vitrine com o demonstrativo de cultivares de forrageiras, leguminosas, arroz e milho, uma novidade neste ano. “A gente trouxe essa novidade para a feira, para que os produtos...