Artesão lamenta indiferença de investimento por parte do governo no setor

O Especial Bar do Vaz na Expoacre 2023, continua neste domingo, 30, com a entrevista do artesão Kleber Silva, conhecido por realizar diversos trabalhos com produtos tipicamente acreano.

De acordo com ele, o dom de criar não é para qualquer um e algumas de suas criações levam até 4 anos para nascer. “Tem pessoas que tem a habilidade, mas não criam, elas copiam. É preciso de uma capacidade diferente para criar, porque é mais fácil copiar”.

Silva destaca ainda que atualmente está vendo algo que há muito tempo não se tinha, que é o diálogo com o governo para o apoio da área. Mas não concorda com a diferença de investimento, já que o artesanato está incluído como parte da cultura.

“Quem administra precisa ter conhecimento, ser sabedor do que acontece. Todo governo quando muda, sempre coloca uma pessoa que não sabe nada do artesanato. Poderia ter um conselho de artesão, não que eles tivesse poder de destinar verba, mas que pudesse auxiliar no que é necessário para a melhoria da vida desses trabalhadores”, informou.

Para ele, uma pessoa que compra uma peça, quer levar uma parte e lembrança do Acre, e isso é importante, porque move economicamente todo o Estado.

“Quando as pessoas visitam o Acre elas querem levar uma lembrança, e aqui nós temos muita coisa. Diversos produtos que podem se tornar uma lembrança, e vir a ser fonte de renda para a nossa população”, aponta.

Kleber ainda destaca que o dinheiro que o estado destina para música, teatro e outras áreas que estão incluídas na cultura, não chegam o mínimo perto para o artesanato. “Se você pegar um Amado Batista, por exemplo, ele pega todo o dinheiro da cultura que era destinado para todo um grupo”.

No fim do bate-papo, ele afirmou que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi a maior garota propaganda da biojoia acreana e faz um pedido para ela.

“É preciso de talento, habilidade e conhecimento para fazer artesanato e a Marina foi uma das maiores divulgadores desses trabalhos com material natural do Acre. E ela já comprou muito nossas joias, mas agora ela mesmo faz as delas. Ela tem um ateliê dentro da sua casa. Então Marina, se você tiver assistindo, pare de fazer e compre da gente”, abordou.

Assista o Bar do Vaz Especial Expoacre: