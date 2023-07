Estudantes da U:Verse mobilizam para audiência pública do MPAC na próxima quinta-feira

Estudantes do Centro Universitário U:Verse, que fechou as portas no fim do mês passado e estão se sentindo prejudicados pelo que chamam de promessas não cumpridas pela direção da instituição de ensino, realizam uma forte mobilização para lotar o auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) na manhã da próxima quinta-feira, 27.

Os estudantes estão denunciando que não estão sendo atendidos em promessas feitas pela U:Verse como a migração para outra instituição superior de ensino com as mesmas bases contratuais, inclusive valor de mensalidade, e a garantia da continuidade de bolsas do ProUni para estudantes beneficiados pelo programa estudantil.

Após os estudantes realizarem protestos e pedirem ajuda das autoridades, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realiza uma audiência pública na próxima quinta-feira, 27, às 8 horas em seu auditório.

“Estamos chamando todos os estudantes que se sentem prejudicados para acompanhar e participar da audiência. Nada do que foi nos prometido tem sido cumprido. Muitos só conseguem fazer o curso por conta de uma bolsa, já que são alunos de baixa renda e a bolsa do ProUni é extremamente importante para um futuro melhor”, diz a aluna do curso de Direito, Rosy Pita.